Lambrate, «Sereni Orizzonti» apre in centro nuova RSA per non autosufficienti

LAMBRATE - Il gruppo friulano «Sereni Orizzonti», azienda leader in Italia nel settore della costruzione e gestione di residenze per anziani, ha recentemente inaugurato a Lambrate una nuova Rsa per anziani non autosufficienti, che al momento assicura una pronta disponibilità anche per ricoveri temporanei e/o di sollievo.

Completamente ristrutturata, la struttura di via Giulio Dardanoni gode di una posizione centrale ma facilmente accessibile con i mezzi pubblici (dista poche centinaia di metri dalla Metro e dalla stazione dei treni Milano-Lambrate) e dispone di parcheggi sotterranei gratuiti per i familiari in visita. Dotata di un vasto giardino soleggiato e di un ampio terrazzo al primo piano, può accogliere 80 ospiti in 4 nuclei residenziali da 20 posti letto ciascuno, suddivisi in camere doppie ampie e luminose, dotate di apparecchio tv e del proprio bagno per disabili.

Ciascun nucleo può contare su uno spazio destinato a soggiorno e sala da pranzo mentre al piano terra si trovano la cucina interna e la lavanderia. Tra i suoi numerosi locali comuni ricordiamo sale dedicate alla socializzazione, laboratori per attività ludico-creative e per la stimolazione cognitiva e una grande cappella nella quale poter assistere alle funzioni religiose. Tra i servizi disponibili vi sono quelli di cura della persona (parrucchiere e podologo) e la possibilità di diete personalizzate.

Lambrate, l'ingresso della nuova Rsa per anziani non autosufficienti del gruppo «Sereni Orizzonti» (Sereni Orizzonti)

Nella residenza opera un’équipe multidisciplinare altamente qualificata che assicura agli ospiti un'adeguata assistenza sia infermieristica h24 sia medica durante tutta la settimana. La struttura dispone inoltre di un’ampia palestra (che si aggiunge alle palestrine di nucleo presenti su ogni piano) ed è attrezzata in modo particolare per far fronte alle patologie cronico-degenerative.

Con l’apertura della Rsa a Lambrate il gruppo «Sereni Orizzonti» consolida ulteriormente la sua presenza in Lombardia. Altre sue sei strutture operano infatti da tempo nelle province di Milano (a Cusano Milanino e a Rodano), di Cremona (a Fiesco) e di Pavia (a Menconico e a Rivanazzano Terme).