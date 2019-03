Azienda impiegava 11 lavoratori al nero: «maxi multa» in centro

GENOVA - L'Ispettorato del lavoro di Genova, che ha intensificato i controlli sulle aziende in materia di lavoro irregolare, ha riscontrato la presenza sul territorio di diverse aziende non in regola. In particolare il Nucleo Carabinieri dell'Ufficio ha accertato la presenza di ben undici lavoratori in nero nell'ambito di un solo controllo a un'azienda in fase di ristrutturazione nel centro di Genova.

35mila euro di sanzioni

L'attività imprenditoriale è stata sospesa e ha potuto proseguire solo a seguito dell'avvenuta regolarizzazione di tutti e undici i lavoratori. L'importo delle sanzioni amministrative è da calcolarsi nella misura di circa 35 mila euro. La verifica ha richiesto il presidio delle vie di uscita dal luogo di lavoro considerato l'elevato numero di lavoratori presenti e ha impegnato diverse unità ispettive.