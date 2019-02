Camion a fuoco in autostrada: tir distrutto dalle fiamme sull'A12

GENOVA - I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sulla corsia nord dell'A12 in direzione Genova, a circa 1km dal casello di Deiva Marina, per l'incendio di un camion. Il mezzo pesante era già fermo in una piazzola quando, per cause in corso di accertamento, dalla motrice dell'autoarticolato si sono sprigionate le fiamme.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

L'autista del mezzo ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno inviato sette unità operative dalla sede centrale. Al loro arrivo i Vigili del Fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento indossando le bombole per non inalare fumo, cosa che ha permesso loro di potersi avvicinare in sicurezza.

Il tir in autostrada (Vigili del Fuoco)

Non si segnalano feriti

Le fiamme sono state spente poco dopo. Sul posto Polizia Stradale e personale della Società Autostrada Ligure-Toscana che hanno regolamentato la circolazione, deviandola temporaneamente su una sola corsia. Non si segnalano feriti.