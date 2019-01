TORINO - Il personale del Comm.to Mirafiori, a seguito di una attività di indagine di iniziativa, ha individuato venerdì scorso un cittadino albanese sospetto; l’uomo, in questa via Bardonecchia angolo Racconigi, prelevava un trolley di grandi dimensioni.

La perquisizione del trolley

All’atto del controllo per l’identificazione, si mostrava molto nervoso e non dava spiegazioni attendibili in merito alla sua presenza sul territorio nazionale. La perquisizione del trolley portava al rinvenimento di 120 grammi di marijuana; pertanto, gli operatori si recavano presso il domicilio del cittadino albanese, sito in corso Potenza: qui, nascosti nell’armadio della sua camera da letto, altri 2375 grammi di marijuana. L’uomo, privo di occupazione, a seguito di accertamenti condotti negli uffici di Polizia, è risultato essere ricercato sotto altro nome per l’espiazione di una pena di 5 mesi e 25 giorni di reclusione, in conseguenza di una condanna per evasione dagli arresti domiciliari. E’ stato arrestato in ottemperanza all’ordine di carcerazione a suo carico e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.