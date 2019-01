Voragine si apre in strada a Venaria Reale: tragedia sfiorata e tanta paura

VENARIA REALE - Attimi di terrore a Venaria Reale: questa mattina, mercoledì 30 gennaio, una voragine si è aperta in mezzo alla strada, in viale Buridani. Solo qualche secondo prima un veicolo era passato in quel punto, rischiando quindi di rimanere coinvolto in un incidente gravissimo.

La voragine in strada

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e la polizia locale. L’asfalto è caduto a causa di un guasto alle tubature dell’acqua, motivo per cui sono presenti anche i tecnici della Smat e il personale della Vera Servizi. L’area, ora interdetta ai cittadini, è molto frequentata da persone e di passaggio. A Venaria, in viale Buridani, si è sfiorata la tragedia.