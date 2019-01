Caos a Torino, animalisti bloccano il mattatoio: «Vogliamo fermare la produzione della carne»

TORINO - Caos al mattatoio di Torino: questa notte un centinaio di animalisti italiani, francesi, belgi e svizzeri hanno fatto irruzione nei locali di via Traves e hanno bloccato il "Braccio della morte", il corridoio in cui gli animali vengono spinti per poi essere uccisi e macellati.

La protesta

A dare la notizia è la pagina Facebook "269 Liberation Animale». Sul posto è presente la polizia e i vigili del fuoco che stanno tagliando le catene con cui gli animalisti si sono legati alle sbarre del corridoio, occupandolo. Per il momento gli attivisti resistono. Il blocco dura ormai da dieci ore e nessun animale è entrato nel braccio della morte per essere macellato. Il loro obiettivo? Bloccare il più a lungo possibile la produzione di carne.