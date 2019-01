Cimento invernale, a Torino 149 persone e un cane si tuffano nel Po

TORINO - Meravigliosi Orsi Polari! La centoventesima edizione del Cimento Invernale è stata un successo, con 149 partecipanti più il cane Kolt, mascotte della giornata. Il tuffo nel Po, organizzato ufficialmente dalla Rari Nantes Torino a partire dal 1899 senza interruzioni, si è svolto nella sede del Circolo Canottieri Caprera, in corso Moncalieri 22, a Torino. La temperatura molto rigida (circa 0 in gradi, in controtendenza con gli ultimi anni all'insegna di un clima quasi primaverile) non hanno fermato i temerari, decisi più che mai a non rinunciare al bagno nelle acque gelide.

I partecipanti e la festa

A commentare l'impresa, come sempre, è stato Walter Gerbi, storico speaker delle gare di nuoto piemontesi, mentre ad annunciare le batterie ci ha pensato un ospite d'eccezione: Sergio Marzorati, quasi leggendario partecipante del cimento, acclamatissimo anche in questa nuova veste. Qualche numero? Quasi 95 anni, di cui 30 di tuffi, l'ultimo nel 2018. Prima di buttarsi nel fiume i coraggiosi, agghindati in modo folkloristico, hanno intonato l'inno d'Italia, mentre dopo si sono rifocillati con tè caldo e vin brulé. Il coraggio non ha età e come sempre gli Orsi Polari non hanno fatto eccezione. Si è infatti passati dai più giovani Ginevra Allasia, di 7 anni, e Damien Coquet, di 8, ai meno giovani (ma solo anagraficamente) Milena Gualtieri, 76 anni, e Michele Lassandro, 85, a cui Marzorati ha ceduto il testimone, tutti applauditi dai numerosi tifosi radunatisi sulle rive del fiume. In acqua, come detto, anche Kolt, un amico a quattro zampe che nemmeno in questo momento si è separato dal suo adorato padrone.