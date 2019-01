Sole e neve, in arrivo settimana «folle» a Torino: le previsioni meteo

TORINO - Prima il sole e 12 gradi, poi il freddo e la neve. Si prospetta una settimana folle e decisamente instabile quella in arrivo a Torino. Le previsioni meteo non hanno dubbi: nell’arco di questi sette giorni i Torinesi vedranno qualsiasi tipo di condizione meteorologica.

Meteo a Torino, le previsioni

L’inizio della settimana sarà contraddistinto dal sole e temperature piuttosto gradevoli. I termometri registreranno temperature massime di 12 gradi, mentre le minime non scenderanno sotto lo zero. Mutamenti improvvisi sono attesi invece per mercoledì 30 gennaio, quando il sole lascerà spazio alle nuvole, le temperature saranno vicine allo zero e potrebbe addirittura nevicare. Dopo un altro giorno di sole (giovedì), con l’arrivo del fine settimana torneranno le nuvole, piogge e nevicate con le temperature capaci di arrivare sino a - 4. Insomma, ogni tipo di condizione meteorologica in sette giorni.