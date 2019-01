LEINI' - Tre persone sono state denunciate per ricettazione e riciclaggio. Il magazzino del furto è stato scoperto in via Lombardore, a Leinì. I militari hanno trovato all'interno

sei auto rubate parzialmente smontate. I pezzi di ricambio erano destinati, con ogni probabilità, a un mercato parallelo di officine, carrozzerie e autoricambi. I carabinieri hanno sequestrato una JEEP Renegade, 2 FIAT 500 X , una Fiat Tipo, una Lancia Y, una Suzuki Vitara e diversi pezzi di ricambio già smontati e pronti per essere venduti. Valore 100mila euro.