Carabinieri, operazione anti 'Ndrangheta all'alba: inflitto duro colpo alla famiglia Nirta-Scalzone

TORINO - E' scattata questa mattina, all'alba, una vasta operazione dei carabinieri del ROS e del Gruppo di Aosta, per l’esecuzione di vari provvedimenti cautelari, emessi su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino nei confronti di un sodalizio ‘ndranghetistico operante in Valle d’Aosta riconducibile, tra gli altri, a componenti della famiglia Nirta-Scalzone di San Luca (RC) con collegamenti in Piemonte e Calabria.

Le indagini

Le indagini hanno consentito di ricostruire uno scenario di pervasiva infiltrazione nel tessuto economico-imprenditoriale nonché di documentare l’esistenza di un’associazione finalizzata al narcotraffico di matrice transnazionale tra Spagna e Italia. Ulteriori dettagli verranno resi noti in giornata.