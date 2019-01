SUSA - E’ stato denunciato dai Carabinieri di Susa D.A.F.L, 16enne di origine brasiliana, per il reato di furto aggravato. Il ragazzo, controllato a bordo del treno regionale Torino-Bardonecchia dal capotreno in servizio, era stato invitato a scendere perché non aveva il titolo di viaggio. Di tutta risposta il giovane, approfittando di un momento di distrazione, gli ha asportato lo zaino che era stato appoggiato momentaneamente su un sedile del treno.

I controlli dei carabinieri

Una volta accortosi del fatto sono stati subito avvisati i Carabinieri di Chiomonte che hanno immediatamente rintracciato il ragazzo in un’abitazione del paese. All’interno della camera da letto è stato trovato lo zaino contenete documenti personali ed il portafoglio. I controlli dei Carabinieri si sono allargati anche nei pressi della Stazione FF.SS di Susa e Bussoleno. Una ragazza, gravata dalla sorveglianza speciale di P.S per rapina aggravata ed obbligata a rimanere nella sua abitazione dalle 21 alle 7 è stata controllata in orario notturno di ritorno da Torino. Per questo motivo è stata denunciata alla Procura di Torino per violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale. Durante il servizio, avvenuto nel fine settimana, sono state controllate 60 persone e 30 veicoli soprattutto in corrispondenza dei parcheggi e delle zone isolate a fianco delle Stazione FF.SS.