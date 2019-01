Vicenza, madre getta a terra e uccide figlia di tre giorni

VICENZA - Un dramma familiare si è consumato ieri sera a Bolzano Vicentino in provincia di Vicenza, quando una donna di 42 anni madre di una bimba di appena tre giorni, ha scaraventato la neonata a terra e poi ha tentato di uccidersi ferendosi al collo con un coltello. Sul luogo sono arrivati i Carabinieri di Thiene e il personale sanitario. La bambina è stata ricoverata all'ospedale San Bortolo ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare ed è deceduta. Anche la madre è stata curata per la ferita al collo ed è ricoverata nel reparto di psichiatria.