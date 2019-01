Rifugiato ferma il furto: calci, pugni e morsi per bloccare il ladro in azione

CHIVASSO - Calci, pugni e morsi per fermare il ladro in azione. Mattinata piuttosto movimentata al Carrefour di via Torino, a Chivasso, dove un rifugiato nigeriano ha sventato un furto tentato da un 23enne marocchino.

Furto e rissa

Tutto è nato quando il titolare dell'esercizio commerciale ha chiamato le forze dell'ordine segnalando una rissa tra due persone. Non appena i vigili sono arrivati sul posto hanno trovato i due stranieri impegnati in una violenta rissa. Solo la successiva ricostruzione dei fatti ha permesso di accertare la verità: il rifugiato ha sorpreso il ladro intento a rubare dal distributore di palline davanti al Carrefour e quando il malvivente si è visto scoperto ha provato a corrompere il nigeriano con 20 euro. Dopo il rifiuto è scattata la rissa, con il marocchino che per divincolarsi ha preso a calci, pugni e morsi l'uomo che aveva appena sventato il furto da lui commesso. Fermato dai vigili, ha provato a giustificarsi: «Non mangiavo da giorni».