Meteo a Torino, le temperature tornano giù: in settimana arriva la neve

TORINO - Un’altra settimana a inizio, una settimana completamente diversa dalla precedente in cui si sono toccati 16 gradi in città nonostante l’inverno pieno. La situazione meteorologica pare destinata a cambiare: è infatti in arrivo il freddo, con un brusco calo delle temperature registrate e l’arrivo della neve.

Meteo a Torino, le previsioni

Il ritorno dell’inverno è cosa certa, dopo una settimana di «primavera»: già domani, lunedì 21 gennaio, le temperature andranno sotto zero di un paio di gradi mentre le massime non supereranno i 5. Dopo i primi due giorni contraddistinti dal bel tempo, mercoledì 23 gennaio potrebbe nevicare: è questa la novità principale della settimana, il possibile arrivo della neve a Torino, la prima neve del 2019. Tali condizioni meteo potrebbero ripresentarsi anche nella giornata di giovedì. Tempo di nuovo in miglioramento verso il fine settimana.