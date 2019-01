Raid vandalico in pizzeria, devastato il locale «Don Pepe» a Santa Rita

TORINO - Hanno agito tra abato e domenica, nella notte, spaccando tutto. La pizzeria Don Pepe, molto conosciuta a Santa Rita, è stata distrutta da un raid vandalico. Il locale di via Buenos Aires 112 è stato preso di mira da un gruppo di persone che, dopo aver scassinato la serranda e rotto un vetro, hanno rubato bottiglie di alcolici, computer, il fondo cassa e strappato il telone del dehors. Il sospetto è che si tratti di una minaccia.

Minacce o atti vandalici?

«Due mesi fa qualcuno aveva già incendiato il dehors - ha spiegato ad Ansa la titolare del locale, Patrizia Boccetti - Mi sembra una questione personale, ma non ho nemici. Non so chi possa avercela con me. I problemi sono iniziati ad ottobre». La donna ha sporto denuncia alla polizia.