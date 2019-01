Anziana travolta da un Labrador al centro commerciale: la padrona del cane a processo

ORBASSANO - Ha dell'incredibile quanto accaduto al Bricoman di Orbassano lo scorso 24 settembre 2018, quando un Labrador fuggito al controllo della sua padrona ha travolto e ferito un'anziana. La padrona è stata querelata e adesso dovrà comparire a processo per lesioni colpose aggravate.

L'episodio e la causa

Le testimonianze hanno confermato tutto: il cane è scappato dalla padrona, una 19enne, e ha travolto l'anziana sul pavimento. La donna, una 77enne di Grugliasco, ha battuto il capo e la schiena ed è stata trasportata al pronto soccorso. Qui i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico e il cedimento di due vertebre, per un totale di tre mesi di busto e terapie di riabilitazione. L’anziana per essere assistita e adeguatamente risarcita per i gravi danni fisici e morali patiti, attraverso il consulente personale dottore Giancarlo Bertolone, si è affidata a Studio 3A, società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini. La proprietaria del Labrador dovrà comparire il 17 aprile 2019 al cospetto del giudice di pace di Pinerolo per rispondere dei reati contestati. Studio 3A inoltre le ha già presentato anche una richiesta danni per conto della sua assistita auspicando una copertura assicurativa sul cane.