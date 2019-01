Dopo il caldo torna l'inverno a Torino: in arrivo anche la neve

TORINO - Dalla primavera all'inverno, da 18 gradi a 4 gradi sotto lo zero. Tutto in una settimana. E' un meteo folle a Torino, che nel giro di pochi giorni dovrebbe essere imbiancata dalla prima neve del 2019: le previsioni meteo non hanno dubbi, è in arrivo un'ondata di freddo che ribalterà completamente il clima.

Le previsioni meteo a Torino

Le previsioni meteo parlano chiaro: l'ultimo giorno di "caldo" sarà domani, venerdì 18 gennaio. Da sabato le temperature si abbasseranno e non di poco, visto che tra domenica e lunedì le minime toccheranno i - 3 gradi. In linea con le medie stagionali, ma con uno sbalzo netto rispetto ai giorni precedenti. E' nella prossima settimana che sono attese le sorprese più grandi: sì, perché mercoledì, giovedì e venerdì potrebbe addirittura nevicare o comunque piovere. Un bene, visto che Torino non vede una goccia di precipitazioni da due mesi. Se le temperature rimarranno rigide, allora nevicherà.