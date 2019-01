Ladri in azione al Burger King di Caselle: il colpo fallisce

CASELLE TORINESE - Tentato furto al Burger King di Caselle: nella notte, intorno alle 05:00, alcuni ladri si sono introdotti all'interno del fast food per rubare i soldi rimasti in cassa. Purtroppo per loro però non hanno trovato nulla.

Il tentato furto

I malviventi si sono introdotti nell'edificio dal locale a fianco, dove è attualmente presente un cantiere. Una volta dentro il Burger King, in cerca della cassaforte, hanno danneggiato la struttura nei pressi della zona dedicata al take away. Sul furto indagano i carabinieri della stazione di Caselle e del Nucleo Operativo Radiomobile del comando di Venaria. I ladri sono svaniti nel nulla, ma a mani vuote.