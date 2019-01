Dramma a Venaus, alpinista precipita durante una discesa: morto sul colpo

VENAUS - Dramma a Bar Cenisio, frazione del Comune di Venaus: un alpinista è deceduto oggi pomeriggio, dopo esser precipitato in discesa lungo il sentiero. Stando a una prima ricostruzione, l'alpinista si trovava in compagnia di alcuni amici dopo una giornata di arrampicata sulle cascate di ghiaccio della zona. Sono stati gli stessi amici a lanciare l'allarme: all'arrivo dell'eliambulanza 118 l'equipe a bordo ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo che si trovava alla base di alcuni salti di roccia a valle del sentiero. In seguito all'autorizzazione, la salma è stata prelevata e consegnata ai Carabinieri per le operazioni Polizia Giudiziaria.