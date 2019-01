Far West a San Giorgio Canavese, spari in strada: auto in fuga, 45enne in ospedale

SAN GIORGIO CANAVESE - Tentato omicidio e Far West a San Giorgio Canavese: poco dopo pranzo, intorno alle 14:00, è avvenuta una sparatoria davanti a un'abitazione di strada Romano Montalenghe. Un uomo di 45 anni, che dalle prime ricostruzioni potrebbe essere un finti, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco sparati da persone non identificate.

Operazione e caccia all'auto

L'uomo è apparso subito gravissimo, tanto che dopo esser stato portato d'urgenza all'ospedale di Ivrea è stato poi trasferito all'ospedale Giovanni Bosco di Torino: in questo momento è in corso un intervento per la rimozione dei proiettili dal corpo. I colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi da un'auto, attualmente in fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ivrea, che indagano sul caso. Solo un anno e mezzo fa, poco distante dal luogo della sparatoria, era stato ucciso un altro sito, Gabriele Raimondi.