Pusher dormono nei treni di Porta Nuova: Polfer arresta straniero irregolare

TORINO - Pusher dormono e bivaccano tra i treni della stazione di Porta Nuova: è quanto ha scoperto la Polfer, che nella notte del 3 gennaio ha sorpreso a bivaccare in un treno fermo due marocchini senza fissa dimora di 23 e 25 anni.

L'arresto

Il primo, trovato in possesso di 8 bustine con marijuana, un panetto ed un frammento di hashish per oltre mezzo etto e 53 bustine vuote, con svariati precedenti per stupefacenti, estorsione, rapina resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio. Entrambi erano inottemperanti all’ordine del Questore di Torino di lasciare il Territorio Nazionale, il 25enne è stato deferito alla autorità giudiziaria per tale reato.