Torino, viadotto Sacco e Vanzetti ancora chiuso: traffico da incubo

TORINO - Ancora stop al traffico sul viadotto Sacco e Vanzetti, nel territorio del comune di Collegno, danneggiato da un incendio lo scorso 23 dicembre. Dopo la chiusura cautelativa nel periodo delle festività e a seguito di nuove ispezioni, sono risultate infatti necessarie ulteriori prove di laboratorio sui campioni prelevati dalle strutture in calcestruzzo.

I test e il traffico

L’esito delle prove, previsto per i prossimi giorni, consentirà poi ai tecnici del Comune di Torino di valutare gli interventi da effettuare sulle strutture in calcestruzzo precompresso e, soprattutto, le tempistiche e le modalità per la riapertura al transito dell’infrastruttura viaria. I tempi, dunque, si allungano e la riapertura potrebbe non essere così prossima. Anzi. Intanto la viabilità nella zona è un vero e proprio incubo. Per chi entra a Torino poi, corso Regina è diventata un'arteria quasi impraticabile. Già ieri, al rientro dalle vacanze natalizie, il traffico è notevolmente aumentato, creando più di un disagio ai tanti automobilisti.