«Una marea NoTav ha invaso Torino e ha battuto tutti sui numeri»

TORINO - «Una marea NoTav ha invaso Torino e battuto tutti sui numeri»: sul sito dei NoTav campeggia il resoconto della manifestazione di ieri, e gli organizzatori commentano con soddisfazione la partecipazione «al termine di una giornata storica, la giornata che verrà ricordata per essere la più grande manifestazione NoTav a Torino».

70.000 A TORINO - «La piazza del 10 novembre ci aveva lanciato la sfida e un coro di tifosi (dai giornali ai politici) ha continuato a sostenere che quella piazza era la novità e che aveva cambiato il corso della storia sulla Torino Lione», ricordano, e ribattono: «Allora adesso fate i conti con questa di manifestazione, una delle tante che abbiamo fatto in tutti questi anni, ma tra le più importanti e in una delle date che per noi ha un enorme valore. Oltre 70.000 hanno scelto di essere a Torino per rafforzare il nostro lungo NoTav e dimostrare chiaramente quale sia il futuro che vogliamo per la nostra Valle e per il nostro Paese: un futuro di sviluppo consapevole dove la priorità sarà sempre data ai bisogni colllettivi».

(ANSA)

CI VEDIAMO A ROMA - La linea quindi dei NoTav si rafforza: «Fermiamo la Torino Lione, un'opera inutile e dannosa, e investiamo nell'esistente, in tema di trasporti, e in tutto quello che porta sicurezza vera al nostro Paese: scuola, cura del territorio, sanità, welfare». E rilanciano per la prossima manifestazione: «Ci vediamo a Roma il 23 marzo».