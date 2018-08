Lo dicono i dati: meno delinquenti italiani, più stranieri

ROMA – Calano i crimini commessi da italiani, crescono quelli commessi da stranieri. Sono gli inequivocabili (anche se, tecnicamente, ancora «non consolidati») dati raccolti dal ministero dell'Interno nei primi sei mesi dell'anno, tra il 1° gennaio e il 30 giugno del 2018. Il totale delle denunce e degli arresti è di 429.506 persone, di cui ben 136.876 compiute nei confronti di cittadini stranieri, ovvero il 31,9% del totale. La vera notizia, però, sta nel raffronto con lo stesso periodo dell'annata precedente: nella prima metà del 2017, infatti, il totale delle persone denunciate o arrestate era stato di 464.784, di cui 127.264 stranieri (il 27,4%).

Più crimini stranieri

Insomma, cresce sia in valore assoluto che in percentuale la delinquenza di origine non italiana, per la prima volta negli ultimi tre anni: in tutto il 2015, infatti, la percentuale di stranieri denunciati/arrestati era stata del 31,4%, poi calata al 29,2% nel 2016 e al 29,8% nel 2017. Nel primo semestre di quest'anno, dunque, i reati contestati agli stranieri hanno raggiunto il massimo dell'ultimo triennio: in particolare, risultano in crescita violenze sessuali (+5,7%), rapine (+5,7%), furti (+5,1%), truffe e frodi informatiche (+4,3%) e crimini legati agli stupefacenti (+5,2%).

Meno delittuosità

Al contrario, se invece di guardare solo le statistiche degli stranieri consideriamo quelle complessive, scopriamo che in questi primi sei mesi del nuovo anno il numero dei denunciati e arrestati è in calo: sia il totale (-7,5%), che quello relativo ai principali reati, come rapine (-5,5%), estorsioni (-9,1%), furti (-8,1%) e reati legati agli stupefacenti (-3,3%). L'unico dato in controtendenza è quello che riguarda le violenze sessuali, in aumento del 6,1%. Statistiche, insomma, che sembrano dare ragione all'attuale titolare del Viminale: i delinquenti italiani sono sempre di meno, quelli immigrati sempre di più...