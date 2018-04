ROMA - "L'Italia ha una grande forza che ha messo in campo nella lotta al terrorismo e alla mafia, un sistema paese che ha garantito sicurezza e libertà": così il ministro dell'Interno Marco Minniti in un'intervista esclusiva rilasciata ad Andrea Purgatori per la nuova puntata di Atlantide - Storie di Uomini e di Mondi, dal titolo "La coda del diavolo" su La7. "Il rischio terrorismo è alto e sarà alto per i prossimi mesi e probabilmente per i prossimi anni", ha continuato Minniti, avvertendo: "Oggi la minaccia è a prevedibilità zero. Nel momento in cui la sua componente militare è stata fisicamente sconfitta, l'Isis deve dimostrare di esistere ancora attraverso una reazione terroristica e l'Italia non deve farsi trovare impreparata nemmeno per un attimo".

La ritirata

La propaganda contro l'Italia si è intensificata e oggi i 25mila foreign fighters che hanno combattuto in Iraq e Siria stanno cercando di rientrare in quella che Minniti stesso definisce una ritirata, che non è strategica, ma una fuga individuale che può passare anche attraverso i flussi migratori.

Il pericolo web

Il ministro dell'Interno nel corso dell'intervista si è soffermato anche sul pericolo del web che "radicalizza i lupi solitari, attraverso una penetrazione costante a cui l'Isis ha lavorato per anni al punto che nemmeno essa stessa sa quanto è profonda è diffusa la propria rete di terroristi che possono auto innescarsi nel mondo.