Salvini: «Sto facendo di tutto per dare un futuro all'Italia»

MILANO - Il leader della Lega Matteo Salvini sta «facendo di tutto» per la formazione di un governo e dare «un futuro» all'Italia. Lo scrive lo stesso Salvini su Twitter, a didascalia di una foto di una pizza. «Oggi #pizza! - scrive - Buona domenica amici, sto facendo di tutto per dare un Futuro all'Italia.#andiamoagovernare #oggivotolega».

Zaia: Condotta Salvini e Lega sono ineccepibili

Per Luca Zaia, presidente leghista del Veneto, «Salvini e la Lega hanno dimostrato una condotta ineccepibile» nella crisi di governo. Zaia lo ha detto a margine della firma del patto di alleanza con il candidato presidente del Fvg Massimiliano Fedriga e con i presidenti della Liguria Giovanni Toti e della Lombardia Attilio Fontana.

«Non ci siamo prestati a polemiche, non ci siamo prestati a provocazioni perché noi abbiamo un solo obiettivo: rispettare i patti con i cittadini e fare in modo che si metta in piedi un governo che vada realmente a governare», ha continuato il governatore Veneto. «Ma veti e polemiche - ha aggiunto con riferimento al M5S - non servono a nessuno e penso che noi possiamo tranquillamente dire che la partita si può risolvere se ci fosse buona volontà».

Ronzulli: Centrodestra ribadisce lealtà verso elettori

«Ora è il momento che tutti si assumano le proprie responsabilità. Il centrodestra si è presentato unito agli Italiani e ribadisce la sua lealtà verso gli elettori, la sua compattezza, lavorando alle soluzioni che possono dare ai cittadini un governo in grado di dare risposte alle loro necessità». Lo ha detto al Tg1 Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia.