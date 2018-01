Salvini avverte Bruxelles: «Se vinco le elezioni sono pronto a tutto»

MILANO - Il vincolo del 3% in Europa «ha portato in Italia fame e povertà. Se vado al governo ho il dovere di tutelare la mia gente superando anche questo vincolo». Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, durante il faccia a faccia di Giovanni Minoli su La7.

Sull'euro, ha proseguito, «non ho cambiato idea e mai cambierò idea, era una moneta sbagliata prima ed è una moneta sbagliata oggi. O l'Europa cambia o l'Italia se fa da vittima non ha senso che rimanga in questa gabbia. Il mio obiettivo sarebbe cambiare i trattati - ha detto ancora - se vinco le elezioni vado a Bruxelles e dico: 'cambiamo sulle banche, sul commercio, sull'agricoltura, sulla moneta'. Se mi dicono hai ragione, sono felice. Se mi dicono no, devo mettere in sicurezza gli italiani e sono pronto a tutto».

«Per il momento l'Italia paga 8 miliardi di euro all'anno e in cambio ci riempiono di immigrati - ha concluso - Per noi è solo uno svantaggio».

«Se io premier metterò i dazi come Trump»

Alla domanda se sia meglio Trump o Putin, Salvini ha risposto: «Entrambi, perché difendono la loro gente. Le sanzioni alla Russia hanno danneggiato l'Italia per 6 miliardi di euro e abbiamo perso migliaia di posti di lavoro per sanzioni davvero inutili». Se arriverà a palazzo Chigi, ha poi promesso, «farò come Trump: pur di difendere i lavoratori e gli imprenditori italiani, sono pronto a mettere dei dazi a protezione del Made in Italy. Vuoi licenziare in Italia, produrre sottocosto all'estero e rivendere in Italia? Allora paghi il 50% di tasse in più».

«Il mio modello di Paese è l'Ungheria di Orban»

«Se devo scegliere all'interno del partito Popolare Europeo, scelgo il modello austriaco o il modello ungherese che difende il lavoro. Il premier Orban difende i confini, difende le banche, difende la moneta e blocca l'immigrazione. Se devo scegliere un paese ben governato scelgo quello».