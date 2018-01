Meloni: «A Milano il 40% dei poveri che si rivolgono alla Caritas sono italiani»

MILANO - «A Milano il 40% dei cittadini poveri che si rivolgono alla Caritas sono italiani. Persone invisibili, che in questi anni la sinistra ha totalmente abbandonato a se stesse perché troppo concentrata sul business dell'accoglienza degli immigrati. Non è civile quello Stato che si occupa di tutti ma non del suo popolo. Con Fratelli d'Italia al governo daremo un aiuto concreto a chi è impossibilitato a lavorare come disabili e ultra sessantenni privi di reddito; aumenteremo le pensioni minime, raddoppieremo l'assegno di invalidità e sosterremo con un 'reddito d'infanzia' le famiglie con minori a carico». Lo ha scritto su Facebook la presidente e candidato premier di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.