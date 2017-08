Cartello shock dopo multa per aver parcheggiato in un posto per disabili

MILANO - Il problema dei parcheggi in città sta diventando veramente pesante. Non solo i posti auto sono a pagamento ma neppure pagandoli tutto l’oro del mondo se ne riesce a trovare uno libero. Ed è così che a volte, in caso di urgenza, ci sono persone costrette a parcheggiare in seconda fila – con tutti i problemi del caso. Altri, con meno scrupoli, posteggiano l’auto persino nei posti riservati ai portatori di handicap. Ma un caso sconvolgente è quello accaduto di recente a Milano – quando di posti liberi ce n’erano fin troppi. Ecco il cartello che fatto il giro dei social.



La multa

Una situazione comune a tante altre quella accaduta al Supermercato Carosello di Carugate, in provincia di Milano. Un automobilista che si trovava nel parcheggio sotterraneo di un contro commerciale, sceglie di posteggiare l’auto in un posto per portatori di handicap. Fin qui – purtroppo – è un fatto ritenuto abbastanza normale. Se non fosse che in questo caso i vigili vengono messi al corrente della situazione e infliggono prontamente una multa al conducente dell’auto. Ma il bello doveva ancora iniziare.



Il cartello

Il conducente dell’auto posteggiata abusivamente finisce per essere stato giudicato dai peggiori giudici del mondo: tutti i lettori dei social. Lui, infatti, oltre ad aver commesso un’infrazione del codice della strada fa qualcosa di peggio: lascia un cartello al povero uomo portatore di handicap con scritte che hanno lasciato basiti tutti gli utenti di Facebook. L’automobilista – secondo gli utenti – si meriterebbe una condanna. Ed inizia così la caccia dell’uomo misterioso.



La lettera

Il povero portatore di handicap il giorno seguente, sempre nello stesso parcheggio del centro commerciale, trova un cartello accanto alla sua auto. L’automobilista, infatti, si era anche dato tanta pena di lasciargli un messaggio. Purtroppo, non era affatto una richiesta di scuse – come avrebbe dovuto fare una persona normale, ma tutt’altro. «A te handiccappato che ieri hai chiamato i vigili per non fare due metri in più vorrei dirti questo: a me 60 € non cambiano nulla ma tu rimani sempre un povero handiccappato… Sono contento che ti sia capitata questa disgrazia!!!». Il cartello era stato attaccato sulla cassetta di un idrante.



Chi è quel pazzo?

Senza conoscere l’autore del gesto, gli utenti dei social hanno già condannato l’uomo a cui era stato imposto il pagamento di una multa da 60 euro. Purtroppo, però, nessuno sa chi sia davvero. Ma ciò che fa più sorridere è che, stando alle prime ricostruzioni sembra che ad avvisare i vigili sia stato un altro cliente - anch’esso sulla sedia a rotelle - e non chi ha ricevuto il messaggio di insulti.

Sgomento su Facebook

A far fare il giro dei social pare essere stato un certo Claudio Sala, un visitatore che passava di lì che ha scattato alcune foto che – come è facile intuire - sono diventate virali nel giro di poco tempo. E in tempi brevissimi si è scatenato il popolo della rete con insulti al parcheggiatore che, oltre a essere maleducato è pure sgrammaticato. A mostrarsi indignato è stato anche l’assessore al Commercio Francesco Corrias, che si occupa proprio di disabilità.



Provvedimenti in arrivo

D’altro canto non bastano le indignazioni su Facebook, l’uomo andrebbe punito. E infatti il servizio di vigilanza del centro commerciale ha dichiarato che stanno riguardando le registrazioni fornite dalle telecamere per trovare l’autore del gesto. «Ci dissociamo da questo gesto, non è mai accaduto nulla di simile prima d’ora nel nostro centro commerciale, ne siamo scioccati. E’ un atto vergognoso», ha dichiarato la direzione del centro commerciale, la quale precisa che non mancavano affatto i parcheggi, trattandosi del mese di agosto.