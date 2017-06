Gessica Notaro, torna dai suoi leoni marini mostrando il viso sfregiato dall’acido

RIMINI – E’ tornata alla sua vita, ai suoi leoni marini. La sua forza, come dichiara lei stessa. È Gessica Notaro, l’ex miss Romagna e addestratrice di leoni marini al delfinario di Rimini che era stata sfregiata dall’acido lo scorso 10 gennaio dal suo ex fidanzato, Edson Tavares. In un posto pubblicato sul suo profilo Facebook, Gessica dà in qualche modo l’annuncio ufficiale del suo ritorno: «La mia forza...? Ecco qua», scrive mostrandosi così com’è, il volto deturpato dal vile atto, accanto ai suoi leoni marini.

Gessica Notaro al Maurizio Costanzo Show (ANSA)

Non è la prima volta

Gessica non si era mai data pena di mostrare cose le aveva fatto l’ex fidanzato. Non solo aveva mostrato foto di sé dopo l’aggressione su Facebook, ma aveva anche partecipato al Maurizio Costanzo Show. «Voglio che si veda cosa mi ha fatto – aveva detto Gessica a proposito del suo ex – Questo non è amore». Poi, dopo essersi tolta davanti alle telecamere la sciarpa che fino a quel momento le copriva il viso ha aggiunto, «Tornerò a essere quella di sempre, anche se per anni non potrò guardare il sole se non con delle maschere e bendata. Non potrò fare il bagno con i miei amati delfini perché il cloro sarebbe devastante. Non perdono Eddy, non lo perdonerò mai, ma non lo odio». L’ex fidanzato, dopo essere stato incarcerato, aveva tentato il suicidio. Ora, per Gessica inizia una ‘nuova’ vita, e lo ha ribadito – nonostante tutto – con il suo post pubblicato ieri che la mostra accanto ai suoi ‘amori’. Forza Gessica.