Aziende: l'importanza di puntare sulla digital transformation per aumentare la competitività

Ormai da qualche anno si sente parlare del fenomeno della trasformazione digitale, ma negli ultimi tempi l'attenzione su questo argomento è aumentata notevolmente. Gli ultimi due anni hanno letteralmente sconvolto le abitudini di tutti, soprattutto quelle de consumatori. Per adattarsi a questi enormi cambiamenti, molte imprese hanno accelerato i loro progetti di digital transfromation.

Quanto accaduto negli ultimi mesi ha dimostrato una volta di più che solo tramite un adeguato processo di digitalizzazione le aziende hanno la possibilità di incrementare la loro competitività, anche nelle situazioni di maggiore difficoltà. Allo stesso modo, la trasformazione digitale è un passaggio dovuto per poter ripartire con maggiore spinta dopo i mesi bui della pandemia.

Cos'è la digital transformation

Con il termine digital transformation si indica quel passaggio che porta al cambiamento delle attività di un'impresa, dei suoi processi organizzativi e dei suoi modelli di business attuato con l'obiettivo di sfruttare al meglio le potenzialità delle nuove tecnologie digitali. Si tratta di un passaggio che al giorno d'oggi può essere visto come qualcosa di obbligato.

La trasformazione digitale, infatti, non serve solo a migliorare nell'immediato, ma rappresenta la base per poter accogliere con successo le innovazioni future, in modo da mantenere elevata la propria competitività nel corso degli anni. In tal senso, un valido aiuto arriva dal web e a siti specializzati come portaleimpresa24.it. Infatti, questo sito dedicato alle aziende, offre idee e approfondimenti utili alle imprese che cercano le giuste strategie per attuare il processo di digital transformation.

Chi non ha una grande dimestichezza con le nuove tecnologie potrebbe illudersi che per adeguarsi ai tempi possa bastare avere un sito web aziendale o un profilo sui social network. È vero, sono strumenti fondamentali per qualsiasi impresa, ma al giorno d'oggi non sono più sufficienti. Bisogna andare più in profondità, portando dei cambiamenti radicali a quello che è il livello tecnologico dell'attività.

Le tappe del processo di digitalizzazione

Per portare avanti con successo il processo di digital transformation, le aziende devono predisporre e seguire un'adeguata strategia, creando un percorso che, avanzando gradualmente, riesca a toccare tutti gli aspetti della vita aziendale. Di solito, uno dei primi passi da compiere riguarda l'abbandono degli archivi cartacei a favore di strumenti digitali.

In questo modo i documenti archiviati potranno essere trovati molto più facilmente e saranno consultabili anche da remoto (cosa fondamentale in un'era in cui lo smart working sta diventando una normalità). Un secondo aspetto che deve essere assolutamente adeguato è quello relativo alla comunicazione, sia con i dipendenti o soci che con i clienti: oggi ci sono le piattaforme e gli strumenti giusti per una comunicazione più rapida e fluida.

I clienti ormai devono essere visti come consumatori digitali, perché le loro abitudini ed il loro approccio agli acquisti sono profondamente cambiati. Per questo bisogna trovare il modo di dare loro un'esperienza diversa, che li coinvolga anche della fase che precede l'acquisto, ma soprattutto bisogna cercare di capire quali sono i loro comportamenti, sfruttando gli strumenti di digital analytics.

Gli effetti della trasformazione digitale sulle aziende: competitività e reattività

Come si può intuire, la trasformazione digitale è un passaggio complesso, che può risultare difficile soprattutto per le aziende che sono ancorate alle stesse strategie da diversi anni. Bisogna essere aperti mentalmente per riuscire ad abbracciare questa cultura del cambiamento ed adattarsi a quelle che sono le esigenze del mondo attuale.

La digitalizzazione, se portata avanti nel modo giusto, comporta un miglioramento dei processi aziendali, una maggiore reattività nell'adeguamento agli sviluppi futuri, una maggiore flessibilità ed un miglioramento della comunicazione con i clienti. Ed è proprio la user experience uno dei punti principali su cui focalizzarsi durante il processo di trasformazione digitale: le esigenze in termini di coinvolgimento e comunicazione sono cambiate, così come è cambiato il processo di acquisto.