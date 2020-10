Bonus PC Vodafone: come funziona e come ottenerlo

Il Bonus PC è uno dei tanti incentivi proposti e attivati dal governo in periodo di pandemia e crisi da Coronavirus. Quando nasce l’idea? Con il lockdown, la chiusura delle scuole e la necessità di lavorare e seguire le lezioni in via telematica e a distanza. Il virus ha richiesto un’accelerazione tecnologica e, grazie a questo incentivo, tante famiglie potranno usufruire di un dispositivo tech e di una rete domestica, nonostante i costi proibitivi del XXI secolo.

Conoscete il Bonus PC? Scopriamo qualcosa in più e come funziona l’iniziativa con Vodafone.

Cos’è il Bonus PC

Il Bonus PC fino a 500 euro è un incentivo governativo che permette a tutte le famiglie con ISEE basso di attivare una nuova linea telefonica, ma anche per l’acquisto di PC o tablet per navigare, lavorare o seguire le lezioni a distanza.

Non tutti possono accedere all’incentivo, ma solo le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro. Il bonus si suddivide in un primo incentivo da 300 euro, seguito, da un secondo di 200 euro che viene riconosciuto solo a quelle famiglie che decidono di acquistare un PC o un tablet da usare per navigare online.

Non avete un ISEE aggiornato? Basta richiederlo a un CAF oppure online sul sito dell’INPS.

Come funziona il Bonus PC Vodafone

Bonus PC Vodafone permette di acquistare una nuova linea telefonica a banda larga, o di adeguare il contratto già attivo, in modo di raggiungere una connessione con velocità superiore ai 30 Mbps.

Una volta richiesto e ottenuto il bonus, il voucher da 300 euro è valido per un contratto telefonico di tipo FTTC o di tipo FTTH. Cosa significa? Che può essere investito per una nuova installazione, per un passaggio da una connessione di tipo ADSL a una superiore o un passaggio da un contratto FTTC a FTTH.

Come fare ad ottenere il Bonus PC Vodafone?

Se il vostro ISEE rientra nel range e rispettate tutti i requisiti del governo potete portarvi avanti e compilare il modulo di richiesta nella sezione dedicata nel sito di Vodafone con pochi semplici passi.

Dovrete inserire nome e cognome, numero di telefono e indicare se si è già in possesso di una linea telefonica Vodafone attiva. Dopo aver compilato il modulo verrete contattati da un consulente Vodafone che vi spiegherà, passo passo, come ottenere in maniera definitiva il bonus PC o quali possono essere le altre opzioni a disposizione.

Infine ecco l’ultimo passaggio: dopo aver attivato il contratto e aver selezionato i prodotti da acquistare dovrai inviare la richiesta di ammissione al contributo e, sul sito Vodafone, dovrai completare la tua domanda allegando una copia del documento di identità, il codice fiscale e il modello ISEE.