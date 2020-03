Microsoft: 30.000 docenti formati a distanza sugli strumenti di office 365 Education

MILANO - Sono stati 30.000 i docenti che, dalla chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus, sono stati formati in tutta Italia attraverso i webinar organizzati da Microsoft Italia in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali. Microsoft Italia, infatti, in un momento di urgenza come quello attuale, ha avviato una task force per aiutare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado a dotarsi in tempi rapidi degli strumenti digitali più adeguati per erogare lezioni a distanza e garantire agli studenti continuità nel loro percorso di studi.

La formazione

Durante i webinar, esperti Microsoft illustrano le funzionalità di Office365 Education, ovvero un pacchetto di programmi e applicazioni, da sempre disponibili gratuitamente, in grado di trasformare la propria classe in un’aula digitale. Al centro della piattaforma - oltre ai programmi tradizionali come Word, PowerPoint, OneNote, Outlook ed Excel - Microsoft Teams, un hub digitale che unisce conversazioni, riunioni e condivisione di file in un'unica applicazione. Attraverso Teams è possibile infatti creare aule di collaborazione, ascoltare o addirittura vedere il proprio insegnante e seguire la lezione, interagire con lui e con i compagni, ponendo domande e condividendo contenuti sullo schermo o nella chat integrata. Le soluzioni Microsoft integrano inoltre al loro interno i Learning Tools ovvero tutti quegli strumenti per migliorare le competenze di lettura e scrittura per gli studenti con disturbi dell’apprendimento, in chiave accessibilità, affinché la tecnologia possa essere il motore per una società più inclusiva.

Per accompagnare il corpo docente in questo passaggio verso il digitale, Microsoft Italia ha inoltre istituito due numeri verdi (800 917 919 / 800 69 42 69) e un indirizzo mail dedicato scuole@microsoft.com a cui tutti gli insegnanti e dirigenti scolastici possono rivolgersi in caso di necessità o richieste.