Il futuro di Banca Progetto è con Amazon Web Services

MILANO - Banca Progetto, la banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane (PMI) e per la clientela privata, ha annunciato di aver scelto Amazon Web Services (AWS) come unico fornitore di servizi cloud. Banca Progetto è la prima banca italiana ad aver ricevuto l’autorizzazione ad esternalizzare l’intera infrastruttura tecnologica da Banca d’Italia. Con AWS, Banca Progetto migliorerà l'efficienza delle sue operazioni, modernizzerà la propria infrastruttura tecnologica, aumenterà la sicurezza, accelererà l'innovazione e trasformerà l'esperienza bancaria per i propri clienti in tutta Italia. Banca Progetto sta già utilizzando gli avanzati servizi di AWS, tra cui l'analisi dei dati e l'apprendimento automatico (Machine Learning - ML), per automatizzare le operazioni finanziarie e migliorare le applicazioni web e mobile rivolte ai clienti, in conformità con le normative della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea. Prevede inoltre di migrare ulteriori carichi di lavoro attuali e futuri nella Regione AWS Europa (Milano), quando sarà lanciata all'inizio del 2020.

Un'esperienza bancaria personalizzata

Banca Progetto ha scelto AWS sia per il suo ampio portafoglio di servizi cloud, sia per la sua comprovata eccellenza operativa e per gli elevati standard di sicurezza e conformità alle organizzazioni finanziarie di tutte le dimensioni - dalle startup Fintech alle banche globali - in tutto il mondo. La banca sta integrando i servizi di analisi e ML di AWS nei propri processi di business per costruire un'esperienza bancaria personalizzata sulle esigenze dei propri clienti. Banca Progetto si sta già avvalendo di servizi di ML avanzati, tra cui Amazon Rekognition, un servizio che permette di aggiungere facilmente l'analisi di immagini e video alle applicazioni, e Amazon SageMaker, un servizio pensato per costruire, formare e implementare modelli di ML, e migliorare i processi di customer-facing. Utilizzando questi servizi per «Conto Progetto», il conto deposito di Banca Progetto attivo in Italia, Germania e prossimamente in Olanda e Spagna, la banca ha ridotto il tempo necessario ad aprire un nuovo conto da due settimane a soli quindici minuti. Inoltre, Banca Progetto ha già migrato diverse componenti infrastrutturali mission-critical, tra cui il backend delle app mobile e le applicazioni di customer onboarding, al di fuori dei database legacy e su Amazon Aurora, aumentando la capacità e consentendo una più rapida elaborazione delle richieste dei clienti, sostenendo al contempo la crescita del business della banca.

Le dichiarazioni

«La nostra vision è quella di essere riconosciuti come leader di mercato nell’erogazione di servizi finanziari per le piccole e medie imprese italiane e per questo abbiamo scelto di collaborare con la più importante società tecnologica del mondo», Paolo Fiorentino, Amministratore Delegato di Banca Progetto. «Siamo consapevoli della necessità di adottare un approccio cloud-first al nostro business se vogliamo davvero innovare. Ora, grazie alla tecnologia AWS come base della nostra innovazione, possiamo soddisfare meglio le esigenze in costante evoluzione dei nostri clienti. AWS, con i suoi elevati livelli di sicurezza, unita all'attenzione per la clientela di Banca Progetto, ci permetterà di costruire i servizi finanziari del futuro in Italia».

«Siamo entusiasti di lavorare al fianco di Banca Progetto nella costruzione della banca del futuro su AWS», ha dichiarato Carlo Giorgi, Country Manager di AWS Italia. «AWS sta trasformando l’industria dei servizi finanziari per supportare le aziende in cerca di nuovi modi per migliorare la user experience e potenziare l’operatività aziendale sul cloud in modo efficiente ed efficace. Banca Progetto è un grande esempio pionieristico nel settore dei servizi finanziari, affidandosi ad AWS per innovare in modo più rapido, mantenere l'eccellenza operativa e fornire ai clienti i servizi bancari più sicuri in Italia».