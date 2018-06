WhatsApp, ora l'invio delle foto sarà istantaneo

ROMA - Foto e video inviati a tempo zero. E’ questa la grande novità prevista da WhatsApp che affida la gestione di questi file a Predicted Upload, già attiva e disponibile su iPhone, e lo sarà a breve anche sui dispositivi Android.

Nella pratica, quando si sceglie la foto da inviare in una chat, si verrà reindirizzati al classico editor per l’aggiunta di una didascalia o di un qualche effetto, col caricamento sui server in quello stesso istante. In questo modo le foto non saranno caricate a partire dalla conferma di invio, come avveniva fino a questo momento.

Si tratta di una novità tecnica, ma la percezione sarà di una chat davvero real time, anche quando ci si scambia foto e immagini.