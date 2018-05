Hydrogen One, il primo smartphone oleografico

ROMA - Si chiama Hydrogen One ed è il primo smartphone con schermo oleografico al mondo che mostra immagini in 3D, contenuti tridimensionali e olografici, di realtà virtuale e aumentata senza bisogno di indossare gli occhiali appositi. Secondo i media americani dovrebbe trovarsi sugli scaffali già il prossimo agosto.

Lo smartphone Hydrogen One, in più, è modulare: al dispositivo si potranno, infatti, montare componenti aggiuntivi, per trasformarlo ad esempio in una macchina fotografica o una videocamera: è, infatti, possibile agganciare sensori fotografici di categoria reflex/mirrorless. Il cellulare, prodotto dall’azienda americana Red, rende possibile effettuare delle «holo chat», ovvero delle conversazioni in cui l'utente vede il suo ologramma e quello del suo interlocutore.

Lo smartphone avrà un costo di prevendita di 1300 dollari per la versione in alluminio e di 1600 dollari per la versione in titanio e sarà basato sul sistema operativo Android. Monta un display da 5,7 pollici.