Viaggieremo sui taxi volanti di Uber già nel 2023

ROMA - Immaginate un cielo diverso, dove le auto fanno slalom tra i grattacieli: è il futuro o, per lo meno, una delle immagini più comuni quando pensiamo alle città di domani. Uno scenario che è sempre rimasto confinato negli spazi più oscuri della nostra fantasia, che abbiamo visto solo al cinema. Ma che, una volta superato lo scoglio normativo, potrebbe trasformarsi in realtà. Grazie a una delle aziende che stanno facendo la storia della rivoluzione tecnologica: Uber.

Durante la conferenza Elevate, che si è aperta oggi a Los Angeles, Uber ha presentato infatti i suoi piani per creare una flotta di taxi volanti che dovrebbe iniziare a compiere i primi voli sperimentali già nel 2020 e un servizio pronto per il pubblico nel 2023. Non stiamo parlando esattamente di automobili, ma bensì di droni, chiamati tecnicamente eVTOL. Al netto delle chiacchiere e delle proiezioni verso il futuro, abbiamo già un veivolo molto simile che sfreccia nei nostri cieli: l’elicottero. Una «macchina» la quale, tuttavia, non ha mai raggiunto una popolarità tale da essere adibita al trasporto di persone. Del resto, la maggior parte delle persone non ha mai guidato in elicottero. Questo è dovuto principalmente al fatto che sono troppo costosi per essere noleggiati dal pendolare medio. Il concetto eVTOL di Uber sembra ricalcare un po’ l’elicottero, anche se l’azienda afferma che le differenze vanno ben oltre l’hardware.

Tra gli alti costi di manutenzione ed energia, l'addestramento, lo stipendio dei piloti, il costo di manutenzione dei grandi eliporti e il pagamento delle tasse di atterraggio, Uber ritiene, sulla base dei suoi primi esperimenti, che un viaggio in elicottero abbia un costo operativo di circa 8,93 dollari a passeggero per miglio (pari a un chilometro e mezzo circa), limitando praticamente l’accesso a questo servizio di trasporto urbano solo ai ricchi.

In primo luogo, Uber affronterà il costo dell'operazione. Con il suo sistema di propulsione elettrica più efficiente e la capacità di navigare in una modalità ad ala fissa ad alta efficienza energetica una volta in volo, Uber afferma che il suo concetto eCRM-003 eVTOL è fino a tre volte più efficiente in termini di consumo di carburante rispetto a un elicottero a singolo rotore standard. La propulsione elettrica richiede in teoria meno manutenzione rispetto a quella di un motore a combustione, riducendo ulteriormente i costi di esercizio.

Piuttosto che grandi eliporti o aeroporti con tasse di atterraggio questi droni potrebbero atterrare in skiport flessibili, la cui costruzione potrebbe prevedere la semplice pittura di aree segnalate in cima ai grattacieli o in zone già adibite a parcheggio. Uber ha detto che, in questo caso, l’operazione potrebbe partire già con 20 atterraggi all’ora. Raggiunto questo traguardo l’azienda prevede di continuare a ottimizzare. Così come l'introduzione di UberPool consente ai pendolari di ridurre drasticamente il prezzo di una corsa, Uber spera di aggiungere a UberAir l'ottimizzazione del traffico e la pianificazione intelligente dei viaggi. L'azienda ha persino menzionato la pesatura dinamica dei passeggeri all'arrivo per collocarli in posti ottimali e bilanciare al meglio l'efficienza dell'aeromobile. Sembra estremo, ma ogni piccolo bit conta.

Con il pooling intelligente di piloti e una pianificazione dei viaggi più intelligente, Uber pensa di poter ridurre il costo operativo per passeggero per miglio a circa 1,84 dollari.

Da lì in poi, le economie di scala dovrebbero iniziare a farsi sentire. Uber ha bisogno dei suoi partner per costruire migliaia di veicoli eVTOL all'anno per abbassare i prezzi e rendere possibili i suoi piani per migliaia di voli all'ora e reti più diffuse nelle città partner. Per esempio, i primi piani di Uber per Los Angeles includono una dozzina di skyport che operano alcune centinaia di voli brevi al giorno. Più avanti, si prevede di raggiungere circa 40 porti nell'area di Los Angeles, alcuni dei quali con un massimo di 1.000 decolli e atterraggi all'ora.

Prima ancora di poter pensare di arrivare a questo punto, il controllo del traffico aereo dovrà essere sottoposto a una profonda revisione. L'automazione del traffico aereo - simile a come le città hanno integrato l'automazione nei semafori per le autostrade e le strade - sembra essere l'unico modo per gestire questi livelli folli di traffico. Uber è ancora a pochi anni dalla necessità di una soluzione, ma è già nelle prime fasi di lavoro con la FAA e la NASA.