Blockchain e crypto, il nuovo format di Codemotion

MILANO - Una conferenza dedicata a uno dei più interessanti temi dell’ultimo periodo, una tecnologia potenzialmente in grado di cambiare molti processi produttivi e renderli più chiari e trasparenti. Codemotion organizza la prima conferenza verticalizzata sulla blockchain e sulle criptovalute che si terrà a Milano il 14 giugno agli East and Studios di via Mecenate 88.

L’evento si rivolge a professionisti del settore tra cui ​CTO, marketers​, ​sviluppatori​,​ IT specialist​, ma anche ​CEO,​ ​imprenditori e startup ​che vogliono comprendere le applicazioni pratiche della blockchain per presidiare con qualità questo nuovo mercato.

L’agenda si suddivide in una ​sessione mattutina​ di ​talk ispirazionali e testimonianze​ di grandi nomi del settore, e una ​sessione nel pomeriggio che vede nelle due Room degli East end Studios gli speaker impegnati in talk dedicati a casi di studio​ ed esperienze realmente vissute da aziende IT che lavorano con tecnologia blockchain e talk tecnici​ per imparare ad utilizzare le diverse tecnologie blockchain.

L’agenda è ancora in fase di costruzione ma i primi sei speaker definiscono già il taglio estremamente qualificato che assumerà l’evento. Tra gli altri William Mougayar, autore di «Business Blockchain»; Giacomo Zucco, bitcoin evangelist e technology consultant; Raffaele Mauro, autore di «Hacking Finance»; Simona Macellari, direttore di BlockchainLab; Audrey Chaing, cryptocurrency trader e analista di blockchain; Adam «Seccour» Schneider, bitcoiner, cripto-anarchist e cypherpunk.

Durante la conferenza si entrerà nel vivo dei temi legati alle criptomonete, alla sicurezza, agli Smart Contracts, alle app decentralizzate, alle ICO ed a tutto il mondo che ruota intorno alla blockchain mantenendo sempre un’ottica molto pratica. L’evento sarà un’occasione imperdibile di incontro e scambio tra specialisti del settore, aziende e sviluppatori, che potranno estendere il proprio network con nuove connessioni di valore.