Preskige, la startup torinese del «social skiing» per gli amanti della montagna

TORINO - Migliorare la propria tecnica sciistica in qualunque momento della stagione con i migliori professionisti, scrupolosamente selezionati, e con una rosa di Istruttori Nazionali. E’ questo ciò che permette di fare Preskige, startup innovativa fondata nel 2016 da Eugenio Marsaglia ed Enrico Barotti (entrambi istruttori nazionali), una piattaforma il cui scopo è proprio quello di mettere in contatto sciatori esperti con i migliori professionisti del settore, al fine di offrire corsi personalizzati di altissima qualità e con un estremo livello di specializzazione. Oltre a un’esperienza unica e su misura sugli sci, vivendo la montagna sotto punti di vista mai esplorati, mentre si migliora e si aggiorna il proprio stile per sfruttare al massimo materiali e attrezzature di ultima generazione, soprattutto con il supporto di riprese video delle proprie performance.

La startup del «social skiing»

La startup, grazie alla sua innovativa caratteristica di «social skiing», punta a creare un network di maestri e sciatori appassionati in tutto il mondo, permettendo agli stessi di godersi al meglio e in sicurezza il proprio tempo libero sulla neve. La formula ha subito attirato l’interesse di alcuni investitori che hanno recentemente investito in Preskige 120mila euro. Il seed round è costituito da una quota di capitale dei fondatori, unita al sostegno di un pool di business angel e advisor, tra cui Alberto Emprin, con la società 3LB Seed Capital, e di RestartAlp, l’incubatore finanziato da Fondazione Edoardo Garrone e Fondazione Cariplo per lo sviluppo d’idee d’impresa e startup impegnate nello sviluppo economico e sociale del territorio Alpino.

Nel primo anno di attività la startup punterà a rafforzare ed estendere il servizio nei principali comprensori sciistici dell’arco alpino, dopo una stagione iniziale in beta che ha permesso di testare su un bacino scelto di early adopters le principali funzionalità e verificare la potenzialità del progetto. Il successo della fase di test e lancio è stata confermata anche dal recente Ski Style, incontro che si è tenuto lo scorso 5 gennaio a Sestriere e che ha attirato più di 150 partecipanti, interessati a provare l’esperienza Preskige. Il format verrà replicato in altre note località sciistiche, tra cui Limone (10 febbraio) e una nuova tappa a Sestriere (24 marzo).

Un mercato da record

Del resto, le Apli risultano la meta preferita per il 50% degli sciatori mondiali, ovvero circa 50 milioni di persone. L’Italia, con 400 scuole di sci ed oltre 10 mila maestri attivi, rappresenta un mercato estremamente importante per il lancio del progetto, non solo per la propria posizione geografica favorevole, ma anche per l’impiego di una tecnica sciistica rinomata in tutto il mondo, che vede gli Istruttori Nazionali al vertice del ranking mondiale. L’indotto totale della «Montagna Bianca» in Italia nel 2016-17 ha sfiorato i 10 miliardi di euro. Nel periodo a maggiore occupazione, ossia quello di Carnevale, solo il reparto «Sci» (noleggio - maestri - skipass) ha creato un indotto di 400 milioni, su un totale di 906 milioni (fonte: Skipass Panorama Turismo – Osservatorio Italiano del Turismo Montano). Mentre le scuole di sci tradizionali continuano a proporre un’offerta dedicata a bambini e principianti, Preskige ha scelto di sfruttare nuovi strumenti digitali per innovare il concetto di lezione su misura, puntando su un’importante fetta di mercato, ad oggi scoperta, data dagli sciatori appassionati con livello tecnico medio alto, che hanno imparato a sciare anni fa, praticano regolarmente questo sport e non trovano in queste strutture un servizio che vada incontro alle loro esigenze.

Come funziona Preskige

Per accedere a Preskige, è sufficiente registrarsi sul sito, selezionando il proprio livello tecnico. Si procede poi alla scelta della località, del maestro più adatto alle proprie esigenze e del giorno e ora della lezione, per concludere con la prenotazione e il pagamento, direttamente dal proprio dispositivo. La lezione prevede l’uso di un un format specifico dedicato ad uno sciatore mediamente esperto che vuole perfezionare la propria sciata o rimanere semplicemente aggiornato sugli ultimi sviluppi di materiali e tecnica ed è supportata dall’utilizzo della videocamera da parte del maestro. Alla fine dell’esperienza, lo sciatore ritroverà il video della lezione sul proprio profilo personale, con una breve correzione sulla discesa; questo gli permetterà di monitorare costantemente i propri progressi. Tramite la piattaforma potrà inoltre valutare il maestro, offrendo un importante feedback a lui e agli altri utenti.

I vantaggi sono per tutti

Il maestro dispone di uno strumento per realizzare lezioni innovative ed estremamente motivanti - con sciatori non più solo principianti - organizzando al meglio il proprio tempo, incassando al momento della prenotazione online e gestendo in automatico la fatturazione. La piattaforma permette inoltre di valorizzare il proprio profilo personale, interagendo con i clienti sulla bacheca pubblica, pubblicando aggiornamenti sullo stato delle piste, eventi, foto e video sulla neve, e soprattutto aggiungendo qualifiche e abilitazioni, lingue parlate, prezzi e molte altre informazioni. Le scuole di sci possono accedere a nuovi clienti - complementari rispetto al proprio core business di bambini e principianti - grazie alla visibilità offerta dalla piattaforma ai propri istruttori. Lo sciatore può richiedere la propria sessione di sci su misura, scegliere tra i migliori Istruttori Nazionali nelle più note località, prenotare in data e orario preferiti, pagando comodamente da smartphone o pc. Sul proprio profilo privato può tenere traccia dei miglioramenti attraverso i video dei corsi, visualizzare le lezioni prenotate e condividere i contenuti su Facebook, mentre dalla bacheca pubblica potrà visualizzare aggiornamenti e profili dei maestri, scoprire le località in cui il servizio è attivo, trovare e creare liste di amici con possibilità di interazione (inviti alle lezioni, ecc…).