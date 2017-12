Salone del Risparmio a Milano dal 10 al 12 aprile

MILANO - ‘La sfida di una nuova globalizzazione’ questo il titolo del nuovo Salone del Risparmio che dal 10 al 12 aprile 2018 animerà gli spazi del MiCo di Milano. Per la sua nona edizione la manifestazione di Assogestioni punta i riflettori sui processi in atto su scala mondiale e su come l’integrazione economica abbia ampliato le opportunità di produzione e consumo e, di conseguenza, di risparmio e investimento.

La tre giorni dedicata ai professionisti del risparmio gestito approfondirà il tema attraverso la relazione che l’industria ha con i suoi principali stakeholder - istituzioni, mondo della distribuzione, consulenti finanziari, reti e tessuto produttivo - analizzando quello che è accaduto per comprendere quello che accadrà.

Al centro della plenaria istituzionale di apertura, il 10 aprile, come di consueto ci sarà proprio il titolo della manifestazione: un’occasione unica di confronto sia sui benefici oggettivi della globalizzazione che, attraverso la circolazione di persone, cose e beni economici, ha eliminato barriere di natura giuridica, economica e culturale, sia sui disagi e le diseguaglianze, inevitabilmente creati, che necessitano di essere appianati.

Il Salone del Risparmio porterà al centro del dibattito le soluzioni necessarie e auspicate per garantire la crescita e la sostenibilità delle economie, nonché esigenze, perplessità e questioni aperte di tutti i soggetti coinvolti nell’industria del gestito. Tra le sfide del mercato globale spicca il più forte ruolo delle istituzioni, soprattutto europee: uno dei temi dominanti della manifestazione, infatti, sarà proprio la Capital Markets Union e l’armonizzazione della tassazione tra gli stati membri, fondamentali per la previdenza complementare. E del terzo pilastro della previdenza si parlerà anche quest’anno a partire dai PEPP, i Pan-European Personal Pension Products, strumento strategico per l’industria del gestito per favorire lo sviluppo del Paese e la sua crescita economica.

A quattro mesi dal via la manifestazione conta l’adesione di oltre 100 aziende e di un pre- programma di conferenze già consultabile sul sito www.salonedelrisparmio.it