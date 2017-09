Innovazione e sviluppo, altri 200 milioni dal Fondo Italiano d'Investimento

MILANO – Il Consiglio di Amministrazione di Fondo Italiano d’Investimento SGR ha deliberato il primo closing di due nuovi fondi di investimento, fondo «Innovazione e Sviluppo» e «FII Tech Growth», rispettivamente indirizzati verso investimenti di private equity e late stage venture capital.

Il closing è stato raggiunto grazie al contributo della Cassa Depositi e Prestiti che, in qualità di Cornerstone Investor, ha sottoscritto un ammontare pari a 150 milioni di euro per il fondo Innovazione e Sviluppo e 50 milioni di euro per il fondo FII Tech Growth.

Il fondo Innovazione e Sviluppo, con un target complessivo di raccolta pari a 700 milioni di euro, si pone l’obiettivo di rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese italiane operanti in filiere di eccellenza, favorendo processi di aggregazione, consolidamento e integrazione verticale. Il Fondo concentrerà la sua attenzione in via prioritaria sui comparti Agroalimentare, della Meccatronica e dell’Italian Design, senza precludersi tuttavia possibilità di investimento in altri ambiti rilevanti del nostro sistema industriale e dei servizi.

Il fondo FII Tech Growth, con un target complessivo di raccolta di 150 milioni di Euro, rappresenta un elemento di particolare novità all’interno del mercato italiano degli investimenti per lo sviluppo tecnologico, focalizzando il proprio intervento sia nei confronti di aziende già oggetto di intervento da parte di fondi di venture capital, che necessitano di ulteriori iniezioni di capitale per affrontare ambiziosi piani di crescita, sia verso piccole e medie imprese caratterizzate da un elevato contenuto tecnologico, anch’esse alla ricerca di capitale per lo sviluppo nazionale ed internazionale. Il Fondo si focalizzerà prevalentemente sui comparti del TMT (Technology, Media and Telecommunications) e dell’Innovazione Industriale, valutando anche opportunità di investimento in altri settori di interesse.

«La nascita di due nuovi fondi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze di filiera e delle PMI italiane ad elevatissimo contenuto tecnologico – ha dichiarato Carlo Mammola, Amministratore Delegato di FII SGR – segna l’avvio ufficiale del nuovo corso intrapreso da Fondo Italiano d’Investimento e consolida ulteriormente la collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti, con l’obiettivo di coniugare il ritorno sugli investimenti e lo sviluppo della competitività del nostro sistema produttivo».