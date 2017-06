Chi sono le due app italiane che hanno vinto gli Apple Design Awards 2017

SAN JOSE - Ci sono anche due app italiane tra le migliori applicazioni pubblicate su App Store nel corso dell’anno, a cui sono stati assegnati gli Apple Design Awards 2017, in occasione della WWDC, la conferenza dell’azienda di Cupertino. Le due imprese italiane premiate sono Shiny Frog e Bloop. Una grande soddisfazione per i team, dato che è la prima volta che due aziende italiane vengono premiate da Apple.

Due aziende italiane vincono gli Apple Design Awards

Shiny Frog ha sede a Parma e ha sviluppato Bear, un’app di scrittura, creata per prendere note arricchite sfruttando le caratteristiche specifiche dei sistemi MacOs e iOS. In meno di sei mesi l’applicazione ha avuto più di un milione di download, il tutto senza spendere un centesimo di pubblicità, come raccontano i fondatori. Sono state la cura e la grafica a convincere i giudici di Apple ad assegnare il premio a questa startup. Bloop ha, invece, sede a Siena ed ha realizzato Airmail 3, un’app che funziona come gestore mail alternativo al client predefinito di Apple. In questo caso l’app è stata premiata per la moltitudine di funzionalità aggiuntive. Airmail è stata definita da molti specialisti come l’app definitiva per gestire in maniera evoluta grandi carichi di messaggi di posta elettronica e chi ha un Mac la utilizza ormai da tempo.

Gli Apple Design Awards

Gli Apple Design Awards hanno lo scopo di premiare «l’eccellenza nel design, l’innovazione e la tecnologia nelle app e nei giochi su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV». Sono state 8 le nazioni che sono salite sul palco, dove l’Italia è stato l’unico Paese a fare il bis, con ben 2 aziende premiate. I vincitori (12 in totale) hanno ricevuto un cubo-trofeo e vedranno esposte le loro app in vetrina in evidenza sull’App Store.