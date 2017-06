Poste Hack al Talent Garden di Roma il 16 giugno

MILANO - Si terrà il 16 giugno alle ore 18.30 presso il campus di Talent Garden Poste Italiane di Roma il quarto Poste Hack, l’hackathon sostenuto da Poste Italiane, CISCO e Talent Garden per losviluppo di un progetto digitale da inserire all'interno di Poste Italiane, in ottica Open Innovation.

Il tema

La quarta edizione del Poste Hack sarà dedicata alla creazione di modelli innovativi per gestire l’assistenza ai clienti grazie alla realizzazione di soluzioni che possano semplificare e migliorare l’interazione che ogni utente ha con Poste. Ai team sarà chiesto di lavorare sul tema dell’innovazione ed evoluzione delle modalità di assistenza che gli utenti hanno a disposizione oggi per parlare con Poste Italiane. CISCO, partner tecnico del PosteHack #4, metterà a disposizione un set di API e il supporto dei mentor. Stamplay metterà invece a disposizione la piattaforma sulla quale potrete sviluppare i vostri progetti.

I lavori

Dopo la serata di presentazione che avrà venerdì 16 giugno, il giorno dopo, a partire dalle 9.00 i team inizieranno a sviluppare e continueranno senza sosta fino alle 17.00 di domenica 18 giugno, momento in cui avverrà la proclamazione dei vincitori per lo sviluppo del miglior Digital Project. Per partecipare è necessario iscriversi QUI.