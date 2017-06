Morto studente Usa liberato da Nordcorea, Trump: regime brutale

NEW YORK - E' morto Otto Warmbier, lo studente americano di 22 anni liberato nei giorni scorsi dalla Corea del Nord. Il ragazzo era stato arrestato nel 2016 per aver tentato di rubare un cartellone di propaganda. Questo video diffuso dalla famiglia è l'ultimo in cui si vede il ragazzo in buone condizioni, mentre gioca con la neve in Nordcorea insieme ad altri turisti. Al suo rilascio era in coma con danni cerebrali in seguito a un arresto cardio-polmonare. Alla famiglia sono arrivate le condoglianze del presidente Trump. «Otto Warmbier è morto. Ha passato un anno in Nordcorea, sono successe cose molto brutte. Ma alla fine lo abbiamo portato a casa dai suoi genitori dover erano molto felici di vederlo nonostante le sue condizioni. Però è morto poco dopo. E' un regime brutale e ce ne occuperemo».