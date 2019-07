Allarme terrorismo, British e Lufthansa fermano i voli per Il Cairo

LONDRA - La British Airways ha deciso di sospendere per una settimana, in via «precauzionale», i suoi voli per Il Cairo, capitale dell'Egitto, dopo l'avviso pubblicato a Londra dal Foreign Office su possibili, aumentati, rischi di terrorismo per l'aviazione civile. Un'indicazione, quella indirizzata dal ministero degli Esteri britannico ai connazionali in viaggio da e verso l'Egitto, presa oggi molto seriamente dalla compagnia di bandiera. E così alcune decine di persone pronte a imbarcarsi su un volo per Il Cairo all'aeroporto londinese di Heatrow sono rimaste a terra, senza possibilità di alternativa.

Nell'annunciare la decisione di cancellare i voli in partenza da Londra verso l'Egitto, la compagnia non ha specificato quale fosse il problema di sicurezza che ha determinato la scelta, definita «precauzionale».

La sicurezza di tutti è la nostra priorità

Ma un portavoce di British Airways ha dichiarato: «Esaminiamo costantemente le nostre disposizioni in materia di sicurezza in tutti i nostri aeroporti in tutto il mondo e abbiamo sospeso i voli per il Cairo per sette giorni a titolo precauzionale per consentire un'ulteriore valutazione. La sicurezza dei nostri clienti e dell'equipaggio è sempre la nostra priorità, e non utilizzeremmo mai un aereo a meno che non sia sicuro farlo», ha aggiunto il portavoce, citato dalla Bbc.

Ieri il ministero degli Affari Esteri del Regno Unito aveva aggiornato i suoi consigli per i britannici che viaggiano in Egitto. Le nuove indicazioni includono l'avvertimento che «esiste un maggiore rischio di terrorismo per l'aviazione e sono previste ulteriori misure di sicurezza per i voli in partenza dall'Egitto verso il Regno Unito».

L'Egitto teatro si sanguinosi attentati terroristici

Al momento non risulta che la stessa decisione di British Airways sia stata assunta anche da altre compagnie aeree. L'Egitto è stato teatro, anche di recenti, di sanguinosi attentati terroristici, in un momento in cui il governo del presidente Abdel Fattah Al Sisi è impegnato a contrastare con il pugno di ferro ogni forma di opposizione.