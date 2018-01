Ema, ricorso italiano alla Corte Ue. Bruxelles: solo polemica elettorale

BRUXELLES - Dopo le polemiche dei giorni scorsi sull'inadeguatezza di Amsterdam e la promessa del Governo italiano di fare ricorso, la Corte di giustizia dell'Unione europea fa sapere che, sulla questione dell'assegnazione dell'Ema ad Amsterdam anziché a Milano, sono stati presentati due ricorsi per annullamento della decisione del Consiglio europeo. Uno è giunti davanti alla Corte Europea da parte dell'Italia, l'altro davanti al Tribunale Ue da parte del Comune di Milano. Il ricorso per annullamento del governo italiano, contro il Consiglio Ue, è stato assegnato davanti alla Corte di Giustizia con il numero C-59/18. Quello del Comune di Milano, sempre contro il Consiglio, è stato assegnato al Tribunale Ue (l'organismo di prima istanza della Corte) con il numero T-46/18. La Corte Ue riferisce di non poter ancora comunicare nulla sui dettagli del contenuto dei ricorsi.

Commissione Ue: polemica elettorale

Dal canto suo, il commissario Ue alla Salute, Vytenis Andriukaitis, rispondendo in conferenza stampa alle domande dei giornalisti sui ricorsi italiani per l'annullamento dell'assegnazione della sede dell'Agenziia europea del Farmaco ad Amsterdam, ha affermato che «la Commissione non entra nel dibattito elettorale italiano: la decisione del Consiglio è presa». «Mi dispiace, ma io personalmente non sono parte del dibattito elettorale italiano, né lo è la Commissione. La decisione del Consiglio è stata presa e noi seguiamo questa decisione: l'Ue è basata sullo Stato di diritto». Ha detto Andriukaitis, rispondendo alle domande dei giornalisti sui ricorsi italiani sull'Ema. «Ponete queste domande al Parlamento europeo o al governo italiano: non sta alla Commissione prendere parte in un dibattito che è molto vicino alla campagna elettorale italiana», ha aggiunto il commissario.