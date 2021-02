Il noleggio lungo termine auto ibride, trend e opportunità del mercato

L’anno appena concluso segna un forte trend negativo per il mercato dell’auto: nel mese di dicembre supera il 15% il calo relativo alle Passenger Cars, mentre sfiora il 13,6% la contrazione del segmento Light Commercial Vehicles. Considerato nel suo complesso, il 2020 registra più di mezzo milione di immatricolazioni in meno e -30mila veicoli commerciali. Per quest’anno? È prevista una modesta ripresa, di cui dovrebbero approfittare soprattutto le soluzioni di noleggio.

Secondo l’analisi di Dataforce, il mondo delle Passenger Cars dovrebbe toccare 1.550.000 unità, che corrisponderebbero a un incremento percentuale a due cifre (12%). Una tendenza che premierebbe, in particolare, il noleggio a lungo termine (per il quale è previsto un +19,3%) e le formule rent-a-car (+25,6%).

Un’ulteriore apprezzabile tendenza è quella pertinente le auto ibride. Nel mese di dicembre hanno raggiunto il secondo posto nell’ambito delle alimentazioni più apprezzate dai consumatori, sono oltre 31.000 le nuove immatricolazioni. Valori non molto distanti da quelli registrati dai veicoli benzina, preferiti da 38.000 automobilisti. Le prospettive di rilancio del mercato restano comunque legate al meccanismo degli incentivi.

Auto No Problem, specializzata nel noleggio a lungo termine e nella gestione delle flotte aziendali con una preparazione decennale nell’ambito dell’automotive, ha colto i segnali di cambiamento del mercato implementando nell’offerta, incentrata sulle esigenze del cliente, una sezione dedicata al noleggio lungo termine auto ibride.

Su www.auto-noproblem.com viene riportato ogni dettaglio tecnico dei singoli veicoli, ma tra gli importanti vantaggi delle auto ibride di ultima generazione troviamo consumi decisamente più ridotti nel confronto con le tradizionali auto con motore endotermico. Il massimo risparmio viene raggiunto nelle cornici urbane, merito dell’uso del motore elettrico.

Le batterie poi, nel corso dei momenti di frenata, approfittano del fenomeno di ricarica ricorrendo all’energia cinetica residua d'inerzia. Nel campo delle ibride il cliente può scegliere differenti tipologie di motori: Mild Hybrid, Full Hybrid e Hybrid Plug-in.

All’interno della proposta di Auto No Problem figurano soluzioni di noleggio a lungo termine per privati e titolari di partita Iva, pensate per rispondere alle specifiche esigenze dell’utente. Viene infatti messa in campo una cultura orientata al cliente, che ha condotto allo sviluppo di un approccio Customer-Centric.

L’esperienza del noleggio a lungo termine è soggetta a un costante processo di valutazione per tagliare il traguardo della soddisfazione del cliente. Quella del noleggio è una mobilità ideale per quanti intendono mettersi al volante di un’auto nuova affrontando un canone fisso mensile che pone l’automobilista al riparo da imprevisti, manutenzione, costi assicurativi, assistenza stradale, servizio pneumatici e altri oneri. Senza contare, al momento della scadenza del contratto di noleggio, l’opportunità di cambio dell’auto.