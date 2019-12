Banca Sella lancia il mutuo per l’acquisto di abitazioni «green»

Un mutuo per l’acquisto di abitazioni a basso impatto energetico che non ti fa pagare gli interessi nel primo anno di sottoscrizione. Banca Sella lancia il mutuo per l’acquisto di immobili residenziali con classe energetica B, A o superiore, che non prevede il pagamento della quota interessi per i primi 12 mesi. Dedicato a coloro che, nel momento dell’acquisto della casa, vogliono puntare anche sulla sua sostenibilità ambientale e sul suo impatto energetico, il mutuo di Banca Sella può essere sia a tasso fisso che a tasso variabile e prevede interessi azzerati per i primi 12 mesi. Le rate del primo anno, quindi, comprenderanno per il cliente solo la quota capitale mentre per gli anni successivi le rate saranno poi regolarmente composte dalla quota capitale e da quella degli interessi.

Ambiente e sostenibilità

Il Gruppo Sella è da sempre attento ai temi dell’ambiente e della sostenibilità. Tra le varie iniziative ha lanciato il fondo Investimenti Sostenibili di Sella Sgr, il primo fondo comune in Italia caratterizzato da una politica di investimento ad impatto, che allinea l'obiettivo di un ritorno finanziario e la volontà di contribuire concretamente alla creazione di valore ambientale e sociale. Le sedi del gruppo, inoltre, adottano soluzioni di efficienza energetica, minor impatto ambientale e riduzione delle emissioni di anidride carbonica.