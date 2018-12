Il primo Frecciarossa arriva a Fiumicino aeroporto

ROMA - Il primo Frecciarossa 1000 che collega Venezia all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma è arrivato stamattina alle 9.52 nella stazione Fiumicino Aeroporto, dopo essere partito da Venezia Mestre alle 5.37. Lo rende noto Fs, che sottolinea come il collegamento «valorizza ulteriormente le potenzialità dell'integrazione fra treno e aereo ed evidenzia l'impegno del Gruppo FS Italiane per migliorare le connessioni fra le principali porte di accesso - stazioni e aeroporti - del Paese».

4MILA PRENOTAZIONI - Nella nota di Fs si fa presente che «i collegamenti di Trenitalia fra Venezia e il principale scalo aeroportuale di Roma stanno registrando un significativo apprezzamento da parte della clientela: sono infatti già oltre 4mila le prenotazioni effettuate. Le quattro Frecce di Trenitalia fra Venezia e Fiumicino Aeroporto effettuano fermate a Padova, Rovigo, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina e Roma Termini. Di questi quattro, due collegamenti sono svolti con Frecciarossa 1000 e due con Frecciargento. Anche questi ultimi, da gennaio 2019, saranno effettuati con Frecciarossa 1000. I collegamenti da e per la stazione di Fiumicino Aeroporto sono arricchiti anche da due nuove corse Frecciargento, fatte con l'ETR 600, da Genova, con fermate a La Spezia, Pisa e Firenze, e da 126 collegamenti al giorno (+16 da domenica 9 dicembre) del Leonardo Express che collegano l'aeroporto a Roma Termini». In tutto, «già venduti oltre 23mila biglietti per i nuovi collegamenti».