Frontale a San Martino di Bra: muore un carabiniere

BRA - Incidente mortale questa mattina a Bra in frazione San Martino sulla statale 231 verso Alba dove si sono scontrate tre auto. Una macchina dei carabinieri, che stava trasportando un detenuto, si è scontrata frontalmente con una Ford che procedeva in senso contrario; coinvolto anche un altro veicolo che non ha potuto evitare i primi due. Un militare è deceduto, mentre il suo collega è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Cuneo in gravi condizioni. Meno gravi gli altri due feriti coinvolti, ricoverati al San Lazzaro di Alba per accertamenti.